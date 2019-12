VDP.Rheinhessen mit neuer Führung

© VDP Rheinhessen

An der Mitgliederversammlung des VDP.Rheinhessen am 11. Dezember in Westhofen wurde der Vorstand neu gewählt. Einstimmig wurde Johannes Hasselbach vom VDP. Weingut Gunderloch zum neuen Vorsitzenden des Regionalverbandes gewählt. Hasselbach übernimmt die Position des 1. Vorsitzenden von Philipp Wittmann, welcher seit 2005 an der Spitze des VDP.Rheinhessen viel bewegt hat.