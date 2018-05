VEO verleiht Weinmaß

Foto: VEO

Ehrung mit dem Oppenheimer Weinmaß Die Mitgliederversammlung vom Verein Ehemaliger Rheinhessischer Fachschüler Oppenheim (VEO) fand Ende April im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (DLR RNH) in Oppenheim statt. Der erste Vorsitzende Dirk Hagmaier begrüßte die Mitglieder. Der Tätigkeits- und Kassenbericht wurde vom Geschäftsführer des Vereins, Norbert Breier vorgetragen. Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit stehen die Weiterbildung in Seminaren, und die Informationsversendung. Hier werden die Gruppen Weinbau, Oenologie, Obstbau, Landwirtschaft und Hauswirtschaft/Ernährung bedient. Die Agrartage Rheinhessen in Nieder-Olm und die jährlichen Herbsttagungen werden gemeinsam vom DLR und dem Ehemaligenverein mit weiteren Mitveranstaltern durchgeführt. Die Zusammenarbeit von Ehemaligenverein und DLR Oppenheim, wird durch die Zuwendungen zu den Ausstattungen im Versuchskeller und anderen Bereichen deutlich.

Neben den Ehrungen für 25- und 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde an diesem Abend die höchste Auszeichnung der VEO an den Ehemaligen Leiter des DLR RNH Standort Oppenheim, Leitender Landwirtschaftsdirektor i.R. Otto Schätzel verliehen. Das Oppenheimer Weinmaß stammt aus dem Jahr 1751 und wird nur an Persönlichkeiten verliehen, die sich um den rheinhessischen Weinbau und die deutsche Weinkultur verdient gemacht haben. Seit der ersten Auszeichnung vor 40 Jahren ist Otto Schätzel die fünfzehnte Persönlichkeit, die diese Auszeichnung erhält.

Weinerlebnis Rheinhessen

Im Anschluss erfolgte ein Vortrag von Otto Schätzel mit dem Thema: „Weinerlebnis Rheinhessen“. Die Mitglieder konnten sich ein Bild über die Aktivitäten im Nachgang der 200-Jahr-Feier von Rheinhessen in 2016 machen. Den Institutionen Rheinhessenwein e. V., Rheinhessen Touristik GmbH und Rheinhessen Marketing e. V. ist es gemeinsam mit dem DLR gelungen, Rheinhessen als weintouristische Dachmarke zu etablieren. Die vielen tätigen Interessensgemeinschaften, wie die Kultur- und Weinbotschafter, tragen dazu bei, ein vielfältiges Weinerlebnisangebot für die Gäste zu schaffen. Aus dem Tourismus ist mittlerweile ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Jobmotor geworden, der die Attraktivität und Lebensqualität der Region erhöht, zum Erhalt der Kultur- und Naturlandschaften beiträgt und die regionale Identität fördert. Die Symbiose von DLR RNH in Oppenheim und dem Ehemaligenverein VEO konnte an diesem Abend gezeigt werden. Norbert Breier