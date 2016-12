© LWK

Mit der Verleihung der bedeutendsten Auszeichnungen des Landes Rheinland-Pfalz für die Winzer in den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe endete in der Trierer Europahalle das Prämierungsjahr 2015/2016. Ein Großer Staatsehrenpreis, die höchste Auszeichnung, die Rheinland-Pfalz für Wein zu vergeben hat, ging unter anderem in diesem Jahr an die Mosel und an die Ahr.Der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Ökonomierat Norbert Schindler MdB zeichnete die besten der teilnehmenden Weingüter mit weiteren Ehrenpreisen und nicht zuletzt die besten Weine und Sekte der Landesprämierung mit den Kammerpreismünzen Gold, Silber und Bronze aus.