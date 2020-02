Foto: Lea Jäger/Karin Hauth

In strukturreicher Weinkulturlandschaft finden auch in Zeiten des Insektensterbens noch viele Schmetterlinge einen passenden Lebensraum. Am DLR Mosel in Bernkastel-Kues befasst sich Lea Jäger mit dem Projekt „Biodiversität in Weinbausteillagen“. Diese Serie zeigt Steckbriefe von Insekten und Spinnentieren im Weinberg, sodass diese Nützlinge leichter erkannt werden können. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 4 vom 15.2.2020 auf Seite 29.