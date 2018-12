Vier Bayerische Staatsehrenpreise

Auf der WeinGala 2018 des Fränkischen Weinbauverbands zeichnete Landtagspräsidentin Barbara Stamm vier Weingüter für ihre dauerhaften hervorragenden Ergebnisse bei der Fränkischen Weinprämierung mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis aus. Das Weingut Manfred Braun aus Nordheim (bis zu 5 ha), das Weingut Zehnthof Familie Weickert aus Sommerach am Main (über 5 bis 15 ha), das Weingut Ernst Popp aus Iphofen (über 15 bis 50 ha) und das Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist aus Würzburg (über 50 ha) erhielten von Barbara Stamm, die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber vertrat, die höchste Auszeichnung im Freistaat Bayern. Weinbaupräsident Artur Steinmann beglückwünschte die Preisträger. Den Bayerischen Staatsehrenpreis erhält jeweils der Betrieb, der in den vergangenen drei Jahren in seiner Betriebsgrößenklasse die beste Prämierungsquote erzielt hat und somit den höchsten Anteil prämierter Weine seiner Gesamtproduktion aufweisen kann. Weitere Ehrenpreise 14 weitere Weingüter erhielten für ihre Platzierung in der Fränkischen Weinprämierung Ehrenpreise. „Unsere fränkischen Winzerinnen und Winzer beweisen auf der WeinGala mit welcher Passion für Perfektion sie Weine produzieren“, lobte Steinmann die Arbeit und den Zusammenhalt der fränkischen Winzer. Für Barbara Stamm war es der letzte offizielle Termin als Landtagspräsidentin. Für ihre Verdienste um den Frankenwein bedankten sich die rund 600 Gäste im Vogel Convention Center Würzburg mit langem Applaus. Frankenwein-Frankenland