Vino Euro in Slowenien

Foto: Weinelf

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Winzer spielt vom 30. Mai bis 2. Juni in Slowenien bei der Vino Euro 2018, der Fußballeuropameisterschaft der Winzer. Gute Chancen auf den Titel rechnet sich die Weinelf aus. Als Hauptpartner drückt die Intervitis Interfructa Hortitechnica dem amtierenden Vize-Europameister von 2016 die Daumen. Das Team mit 23 Mann rund um Cheftrainer Erich Rutemöller ist gut aufgestellt und bestens trainiert: Die Mannschaft absolvierte ein Trainingslager an der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes in Edenkoben und einen Leistungstest am Olympiastützpunkt Hessen in Frankfurt. Am 18. Mai fand das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FC Campus Geisenheim statt, welches die EM-Kicker mit 5:1 deutlich für sich entscheiden konnten. Robert Lönarz, Präsident der Weinelf, ist sicher: „Wir fahren mit einer starken Mannschaft nach Maribor, wo uns in der Vorrunde Ungarn, Slowenien und die Schweiz erwarten. Ziel ist es, den Europameisterpokal am 3. Juni mit in die Brita-Arena nach Wiesbaden zu bringen.“