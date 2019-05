Das Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing Rheinland-Pfalz hat online Vinotheken in den rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten befragt. Neben einer Bestandsaufnahme dient dies der Analyse unterschiedlicher Vinothekenkonzepte und fließt in die Beratung und Dachmarkenarbeit der Regionen ein. Kathrin Saaler hat die Ergebnisse zusammengefasst. Mehr dazu in DWM Nr. 9 vom 27. April 2019 ab Seite 24.