Vinou: Digitale Kellerverwaltung

Foto: Vinou

Auf der Winzer-Service Messe 2019 am 27./28.11.2020 in Karlsruhe präsentierte das Mainzer Start-up, die Vinou GmbH, ein neues Modul ihrer Plattform. Die Vinou-Kellerverwaltung erledigt das, was Weinmacher bisher abends im Büro manuell dokumentierten, digital und bequem per Cloud-Applikation von jedem Endgerät aus. Im Gegensatz zu typischer Branchensoftware fokussiert sich Vinou nicht auf den schlichten Prozess der Weinbuchführung, sondern liefert eine digitale Unterstützung der tatsächlichen Vorgänge im Keller, erläuterte Geschäftsführer Christian Händel am Messestand. Die Weinbuchführung erledigt das System automatisch im Hintergrund.