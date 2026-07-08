Das DLR Mosel veranstaltete mit dem Deutschen Weinbauverband (DWV) und dem luxemburgischen Institut Viti-Vinicole am 1. und 2. Juli in Piesport an der Mosel die Vitis live 2026 – eine Vorführungsveranstaltung moderner Weinbautechnik, die auch Prototypen und Forschungsprojekte zeigte und somit einen Blick in die Zukunft gewährte. Maschinen waren im laufenden Betrieb im Weinberg zu sehen und bei einer Maschinenausstellung.