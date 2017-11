Vorbereitungskurs zur Meisterprüfung im Weinküferhandwerk

Für das Jahr 2018 ist wieder die Durchführung eines Vorbereitungskurses zur Meisterprüfung im Weinküferhandwerk bei der Handwerkskammer in Wiesbadengeplant. Ziel ist die Vorbereitung auf die Theoretische und Praktische fachliche Prüfung (TeileI und II). Die Teile III und IV (Rechtskunde/Buchführung und Ausbildereignung) sind gesondert (z.B. bei der HWK Wiesbaden) zu absolvieren. Der Kurs soll auch dieses Mal wieder berufsbegleitend (abends oder samstags) im Rheingau durchgeführt werden. Geplanter Start des Kurses im Januar 2018. Die Prüfungen sollen vor der Weinlese 2018 abgeschlossen sein. Als Voraussetzung zur Teilnahme ist die Gesellenprüfung als Weinküfer(in)/Weintechnologe(technologin) bzw. Winzer(in) Voraussetzung.Mit erfolgreichem Abschluss eines anderen Ausbildungsberufes und einerlängerfristigen Tätigkeit in Weinberg/Keller kann ebenfalls eine Teilnahme möglichsein.Um den möglichen Teilnehmerkreis zu erfassen, bitten wir alle Interessierten, sich unter Beifügung eines tabellarischen Lebenslaufes bis 31.12.2017 an folgende Adresse zu wenden:

Günter Lauzi, Schloßstr. 18, 65385 Rüdesheim, Glauzi@web.de