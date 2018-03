Foto: Melanie Hubach/ Pfalzwein

Die Messe „Wein am Dom“ am 7. und 8. April in Speyer präsentiert die Pfälzer Weine dieses Mal zusätzlich in einem neuen Treffpunkt, der ehemaligen Heilig-Geist-Kirche. Daneben bieten die Pfälzer Weinerzeuger ihre Produkte an fünf weiteren Standorten an: im Historischen Museum der Pfalz, im Alten Stadtsaal, im Historischen Ratssaal, im Kulturhof Flachsgasse und in der Galerie Kulturraum. Attraktives Rahmenprogramm Bei der Pfälzer Weinmesse stehen rund 1 000 Gewächse von fast 170 Weingütern und Winzergenossenschaften zum Verkosten bereit. Ein Weinparcours informiert über den Zusammenhang zwischen Boden und Weingeschmack, außerdem werden Führungen zu Weinthemen angeboten. Ein „Wein-Hopping“ in mehreren Restaurants und Weinangebote der Speyerer Gastronomie runden das Messewochenende im Zeichen des Pfälzer Weins ab. Am Abend des ersten Messetags laden die jungen Winzer der »Generation Pfalz« zur Genuss Party »Wine grooves« ein. Infos zur Weinmesse gibt es unter www.weinamdom.de. Es empfiehlt sich, die Karten für die Weinmesse im Vorverkauf zu erwerben, denn das Messeticket gilt auch als Fahrschein für Busse und Bahnen. Pfalzwein e.V.