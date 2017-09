Wein on tour, Winzer zuhause

Foto: Bettina Siee

Sicherheit vor Glasbruch durch Zertifizierung, Flexibilität in der Wahl verschiedener Flaschen, schnelles und einfaches Zusammenfalten – die Anforderungen an Versandkartonagen sind hoch. Zig Anbieter tummeln sich in dieser stetig wachsenden Rubrik, vor allem wegen des florierenden Onlinehandels. Sina Listmann zeigt verschiedene Lösungen. Mehr dazu im dwm Nr. 18 vom 9. September 2017 ab Seite 23.