Foto: Weinbauverband Württemberg

Im Rahmen der Veranstaltung „Wein trifft Wirtschaft“ hat der Weinbauverband Württemberg am 8. November 2017, die Gewinner der Ehrenpreise aus der staatlichen Weinprämierung bekanntgegeben. Die Betriebe erhielten ihre Auszeichnung vom den Preis-Stiftern, darunter das Regierungspräsidium Stuttgart sowie diverse Landkreise in Württemberg. Zudem wurde das Hofschild „Haus der prämierten Weine“, an die Staatsehrenpreisträger vergeben.