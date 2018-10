Weinbau im Nebenerwerb

Am 15. November 2018 startet eine neue Runde der Weiterqualifikation für Nebenerwerbswinzer an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim. Neben der theoretischen Wissensvermittlung stehen dabei auch zahlreiche Praxiseinheiten im Weinberg, dem Keller und der Vermarktung auf dem Stundenplan. Ziele der Bildungsmaßnahme sind die Professionalisierung und Optimierung der Traubenproduktion, der Kellerwirtschaft sowie der Vermarktung in den Nebenerwerbswinzerbetrieben. Darüber hinaus werden sensorische Fähigkeiten entwickelt, es wird das Qualitätsbewusstsein geschult sowie für eine nachhaltige Bewirtschaftungsweise sensibilisiert. Themen wie der „Sanfte Rebschnitt“ sowie die schonende Verarbeitungsweise des Traubenmostes und Jungweines nach neuesten kellerwirtschaftlichen Erkenntnissen sind wichtige Bestandteile des Lehrgangsprogramms.

Lehrveranstaltungen im Winter