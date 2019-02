Certis (früher Spiess-Urania) und Corteva (früher DOW & Dupont) laden zu ihren gemeinsamen Weinbaufachtagungen mit Neuigkeiten zu Produkten und Strategien ein. Themen sind glyphosatfreie Herbizidstrategien mit Dauerwirkung (Vorox F und Kerb Flo), das Pflanzenschutz-Herbizidsystem, Produktempfehlungen für 2019 sowie die Peronosporabekämfung mit Zorvec Zelavin Bria. Die Termine beginnen jeweils um 19 Uhr: Am 18. Februar in der Metzgerei Lenger, Wonnegaustraße 3 in Osthofen, am 26. Februar in der Gaststätte Winzerstuben, Weinstraße 126 in Kallstadt, am 27. Februar in der Gaststätte Mühlengrund, Untermühle 1, in Heuchelheim-Klingen und am 26. März im Bürgerhaus Kelterhaus Schorlemer, Burgstaße 14, in Zeltingen-Rachtig. Certis Europe www.certiseurope.de