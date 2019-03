Weinbautag Mittelrhein: Neues vom Verband

Auf Mittelrhein Weinbautag 2019 des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Koblenz sprach der Präsident des Weinbauverbandes, Heinz-Uwe Fetz, von einem großartigen Weinjahr 2018 am Mittelrhein mit einer Gesamtmenge von rund 38 000 hl. Die künftige Ausrichtung und Finanzierung der Gebietsweinwerbung würde für den Mittelrhein eine große Herausforderung, da die Gelder nicht mehr pauschal, sondern nur noch mit hohem bürokratischem Aufwand (projektbezogen) fließen würden. In seinen weiteren Ausführungen mahnte der Mittelrhein Weinbaupräsident, dass in Brüssel Kräfte immer mehr an Einfluss gewännen, die jeglichen Konsum alkoholischer Getränke erheblich einschränken und mittels staatlicher Maßnahmen verteuern wollten. Hier gelte es für die gesamte Weinwirtschaft mit der Kampagne „Wine in Moderation“ Flagge gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu zeigen.

Schutzgemeinschaft gegründet

Die Gründungsversammlung der Schutzgemeinschaft fand am 13. Dezember 2018 statt, so der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Mittelrhein, Gerd Knebel. Derzeit liege der Antrag zur Anerkennung mit allen erforderlichen Unterlagen im Ministerium. Anfang Februar habe bereits die erste Sitzung stattgefunden. Dabei wurde das bestehende Lastenheft mit den Produktspezifikationen der geschützten Ursprungsregion Mittelrhein vorgestellt. Außerdem sei über die grundsätzliche Möglichkeit, eine Auswirkung von Rebflächen am Mittelrhein vorzunehmen, diskutiert worden. Eine weitere, wichtige Aufgabe der Schutzgemeinschaft werde es sein, ein spezielles Konzept zum neuen Geoschutzsystem im Rahmen der Weiterentwicklung des deutschen Weinbezeichnungsrechts sein. Es gelte die vierstufige Herkunftspyramide zu profilieren und mit Wertigkeit aufzuladen. Besondere Bedeutung hätten am Mittelrhein Weinbezeichnungen mit den bekannten Burgen und Schlösser. Knackpunkte der neuen Systemausrichtung seien der künftige Umgang mit den Großlagen und den traditionellen Begriffen, wie die Prädikate, Classic, Selektion und Riesling Hochgewächs. Keiner wolle auf die gelernten Prädikate wie Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein verzichten.

BUGA 2029 im Blick

Präsident des Bauern- und Winzerverbandes, Michael Horper, und Landrat Frank Puchtler nannten die geplante Bundesgartenschau (BUGA) im Tal eine große Herausforderung und enorme Chance zur Weiterentwicklung für die Region. Dies griff der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz auf. Eine solche Großveranstaltung wie eine BUGA entfache eine enorme Strahlkraft. Dem Weinbau werde eine bedeutende Rolle zugewiesen. Investitionen und Fördergelder könnten gezielt ins Tal geleitet werden. G.K.