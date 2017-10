Weinforum in Mainz

Rheinhessens beste Weine und Sekte aus der Landesweinprämierung stehen vom 20. bis 22. Oktober 2017 zur großen Verkostung in der Mainzer Rheingoldhalle bereit. Die Jury der Kammer hat eine Top-Auswahl aller bereits mit Gold prämierten Weine getroffen. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Weine der roten und weißen Burgundersorten gelegt. Die Veranstalter Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Rheinhessenwein e.V. erwarten mehr als 3 000 Weinfreunde. Es stehen mehr als 100 ausgezeichnete Weine und Sekte auf den Verkostungstischen. Rheinhessen zeigt sich als dynamisches, attraktives Weinbaugebiet, das sich mit den klassischen Rebsorten, mit terroirgeprägten Weinen und herausragenden Lagen profiliert.

Verschiedene Sonderpräsentationen

Die Besucher erwarten Themenverkostungen wie Rotweine aus dem kleinen Holzfass oder filigrane Winzersekte. Auch die aktuelle Kollektion der Selection Rheinhessen wird zu probieren sein. Dabei sind auch Weine der Kellereien, die sich erfolgreich in den Regalen des Lebensmittelhandels drehen. Beim Workshop „Burgunder-Wunder in Rheinhessen“ stellt Simone RenthQueins, ehemalige Deutsche Weinkönigin, mehrmals am Tag Burgundersorten vor. Der Eintritt beträgt 28 €, der ermäßigte Gruppenpreis 25 € (ab zehn Personen). Im Kartenpreis ist die Fahrt mit Bahn und Bus enthalten (Kombiticket des ÖPNV). Öffnungszeiten: Freitag, 20. Oktober von 15 bis 21 Uhr, Samstag, 21. Oktober von 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 22. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.weinforum-rheinhessen.de. Rheinhessenwein e.V.