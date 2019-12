Weinforum Mosel  Karten jetzt erhältlich

Foto: Ansgar Schmitz/Moselwein e.V. Die Landwirtschaftskammer (LWK) und die Mosel-Weinwerbung veranstalten das Weinforum Mosel vom 24. bis 26. Januar zum 28. Mal in Trier. Veranstaltungsort sind die römischen Thermen am Viehmarkt. Präsentiert werden die besten Weine und Betriebe des Anbaugebietes Mosel aus der Landesweinprämierung. Die Besucher haben die Gelegenheit, 220 Weine von rund 60 Erzeugern zu probieren.

Seinen besonderen Charakter erhält das Weinforum Mosel durch die Kombination aus themenorientierter Weinpräsentation und Weinmesse. 30 Weingüter aus dem gesamten Mosel-Gebiet, die im Rahmen der Landesweinprämierung hohe Bewertungen und Auszeichnungen erhalten haben, stellen den Besuchern eine Auswahl aus ihrem Sortiment vor.

Themen-Präsentationen

Darüber hinaus bietet das Weinforum Präsentationen zu verschiedenen Themen. Unter dem Motto „Staatsehrenpreisträger am Fluss“ gibt es einen Verkostungsbereich mit Weinen von allen Mosel-Weingütern, die in diesem Jahr mit der höchsten Auszeichnung der rheinland-pfälzischen Weinprämierung geehrt wurden. Ein weiterer Bereich widmet sich unter dem Titel „Sekt“ den prämierten Spitzenschaumweinen im Anbaugebiet. Zudem können die Besucher die Siegerweine der Landesweinprämierung 2019 verkosten. Neben den Siegerweinen von der Mosel gibt es hier auch Gelegenheit, die besten Weine der benachbarten Anbaugebiete Ahr und Mittelrhein zu verkosten.

Eigene Verkostungsliste vorher erstellen

Ab Januar 2020 ist es möglich, sich auf der Internetseite www.weinforum-mosel.de eine individuelle Liste der präsentierten Weine auf das Mobiltelefon herunterzuladen. Das gibt den Besuchern die Möglichkeit, sich im Vorfeld einen auf persönliche Vorlieben zugeschnittenen Probe-Rundgang zu gestalten. Der Kartenvorverkauf für das Weinforum Mosel hat begonnen. Die Eintrittskarten sind über die Internetplattform www.ticket-regional.de sowie deren Verkaufsstellen erhältlich.

Die Nachfrage nach den Eintrittskarten ist hoch, vor allem die Karten für Freitag und Samstagnachmittag sind in den vergangenen Jahren sehr schnell vergriffen gewesen. Im Preis enthalten sind der Eintritt in die Viehmarktthermen, Katalog und die Verkostung aller Weine und Sekte. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als Bahnfahrkarte für Hin- und Rückfahrt in allen Nahverkehrszügen der Bahnstrecke Koblenz-Trier-Koblenz sowie in allen Verkehrsmitteln (Bahn und Bus) des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT). Moselwein e.V.