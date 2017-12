Foto: Weinbauverband Württemberg

Am 18. und 19. November nutzten 1 600 Besucher die Gelegenheit, aus rund 250 Weinen und Sekten mit der garantierten Ursprungsbezeichnung (g.U.) „Württemberg“ ihre Favoriten herauszufinden. Wie schon in den Vorjahren freuten sich die Aussteller in der Heilbronner Harmonie „über das überaus interessierte und vergleichsweise junge Publikum“, wie der Präsident des Weinbauverbandes Württemberg, Hermann Hohl, nach Ende der vom Verband organisierten Präsentation betonte. An 50 Verkostungsstationen präsentierten sich Weinerzeuger aus dem gesamten Anbaugebiet. Während im Heuss-Saal das prämierte Wein- und Sektangebot im Mittelpunkt stand, rückten im Maybach-Saal die jungen Gipfelstürmer von Wein.Im.Puls ihre Weinkonzepte ins Rampenlicht. Es wurde viel geboten Neben den zu verkostenden Weinen wurde noch einiges mehr geboten: die Schutzgemeinschaften für das Limpurger Rind sowie das Württemberger Lamm hatten Informationen und „Versucherle“ mitgebracht, ebenso die Spezialitätenbäckerei Hönnige sowie die Schokoloadenmanufaktur Schell. Die Weinerlebnisführer brachten den Besuchern das weintouristische Württemberg nahe, dessen Aktionen und Angebote zwischenzeitlich unter der Dachmarke „Weinwege Württemberg“ gebündelt worden sind. Wer sich durch das Gipfel-Angebot führen lassen wollte, konnte an Seminaren mit den amtierenden Weinhoheiten teilnehmen. Vorgestellt wurden unter anderem Siegerbetriebe- und -weine aus der Landesprämierung sowie die Gewinner des Sonderwettbewerbs „Beste Württemberger“. Erstmals besteht die Möglichkeit auch nach dem Gipfel, diese besonderen Weine im Paket unter www.hn-shop.net zu bestellen. Hierfür konnte der Weinbauverband Württemberg die Godel GmbH aus Lauffen am Neckar als Kooperationspartner gewinnen, die das Angebot pünktlich zum Württemberger Weingipfel online gestellt hatte. wvw