Weingipfel Württemberg

© wvw, Dieter Schweizer

Der Württemberger Weingipfel lockte 2 050 Besucher in die Heilbronner Harmonie. Hierbei rückten 50 Weinbaubetriebe mehr als 350 Weine mit der g.U. „Württemberg“ in den Mittelpunkt. Auf positive Resonanz stieß auch das erweiterte Konzept mit zusätzlichen Angeboten rund um das Thema Wein, sodass der Weinbauverband als Organisator des Weingipfels ein positives Fazit ziehen konnte. „Die Stimmung unter den Ausstellern war bemerkenswert gut. Gelobt wurde vielfach das interessierte junge Publikum. Dieser Trend freut uns ganz besonders“, bilanziert Weinbaupräsident Hermann Hohl. Bewährt habe sich darüber hinaus die Kooperation mit dem regionalen Nahverkehrsverbund HNV, die in diesem Jahr ebenso ausgeweitet wurde, wie die Werbemaßnahmen im Vorfeld des diesjährigen, „rundum gelungenen Württemberger Weingipfels“. Was das Weinangebot anbelangte, so durften sich die zahlreichen Besucher über 25 Betriebe im Theodor-Heuss-Saal freuen, die sich über die Landesweinprämierung qualifiziert hatten.