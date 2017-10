Weinjahr 2017

Landwirtschaftsministerin Priska Hinz zog im Weingut Edling in Roßdorf gemeinsam mit Otto Guthier, Vorsitzender des Weinbauverbandes der Hessischen Bergstraße, und Peter Seyffardt, Präsident des Rheingauer Weinbauverbandes, die vorläufige Bilanz des Weinjahres 2017. Die Lese ist weitgehend beendet. Die Erntemenge beträgt etwa 180 000 Hektoliter und somit fast 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Für die Rheingauer Hauptrebsorten Riesling und Spätburgunder können gute Oechslegrade gemessen werden, die über dem langjährigen Mittel liegen. Dies spiegelt sich auch in der Aromenfülle der Beeren wider. Die Frostschäden aus dem Frühjahr hatten sich ausgewachsen und die regionalen Hagelschäden aus dem August konnten durch die warmen Tage abgepuffert werden, sodass sich die Auswirkungen in Grenzen hielten. In diesem Jahr stellten 130 hessische Weingüter (Vorjahr: 139), insgesamt 1 527 Weine (Vorjahr: 1 699) an, davon waren 1 306 Weine (Vorjahr: 1 419) aus dem Rheingau und 221 Weine (Vorjahr: 280) von der Hessischen Bergstraße, ebenfalls wurden 77 Sekte (Vorjahr: 68) angestellt.

Landesweinprämierung in Hessen Insgesamt wurden die 1 527 Weine wie folgt ausgezeichnet: 486 Goldene Preismünzen (31,8 %), 665 Silberne Preismünzen (43,6 %) 225 Bronzene Preismünzen (14,7 %) 151 Weine ohne Auszeichnung (9,9 %). Die 77 angestellten Sekte wurden wie folgt ausgezeichnet: 34 Goldene Preismünzen (44,2 %), 36 Silberne Preismünzen (46,7 %), vier Bronzene Preismünzen (5,2 %), drei Sekte ohne Auszeichnung (3,9 %). Das Ergebnis spiegelt den langjährigen Durchschnitt wider. Die vergebenen Medaillen repräsentieren rund 30 Prozent der im Vorjahr zur amtlichen Weinprüfung angestellten Weine und Sekte. „Wie erwartet, zeichnen sich die bei Weingenuss im Kloster präsentierten Weine des Jahrgangs 2016 durch eine besondere Fruchtigkeit als auch durch Schmelz und Fülle aus“, kommentiert Peter Seyffardt den prämierten Jahrgang.

Verleihung der Ehrenplaketten Für die besten Leistungen bei den Landeswein- und Sektprämierungen werden im Anbaugebiet Rheingau Ehrenplaketten des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vergeben. Ehrenplaketten gehen im Rheingau an das Weingut Stefan Molitor aus Eltville-Hattenheim, Weingut Gerster-Wagner aus Eltville-Hattenheim, Weingut Heinz Nikolai GbR aus Eltville-Erbach, Weingut Joachim Flick, Flörsheim-Wicker und Weingut Künstler aus Hochheim. An der Hessischen Bergstraße erhalten das Weingut Werner und Lisa Edling GbR aus Roßdorf eine Ehrenplakette. Weingenuss im Kloster Eberbach Am 21. Oktober können Weinliebhaber von 14 bis 19 Uhr sowohl die prämierten, als auch andere erstklassige Weine aus Hessen im Laiendormitorium des Klosters Eberbach verkosten. Tickets gibt es bei der Rheingauer Weinwerbung, Telefon 06723/6027222 oder per E-Mail: wein@kulturland-rheingau.de, Informationen auch im Internet unter: www.weingenuss-imkloster.de. red