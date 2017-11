Foto: Norbert Krupp

Die 24-jährige Kommunikationsdesignerin und Winzertochter Pauline Baumberger aus Mandel wurde bei einer kurzweiligen Wahl-Gala zur 56. Naheweinkönigin gekrönt. Wolfgang Eckes, der Vorsitzende von Weinland-Nahe, verkündete das Wahlergebnis. Die Naheweinprinzessinnen Julia Spyra aus Niederhausen und Christin Leydecker aus Weinsheim gratulierten der Königin, die sie in der gemeinsamen Amtszeit tatkräftig unterstützen wollen. Im Gespräch mit der charmanten Moderatorin Nadine Poss, die über Erfahrungen als Naheweinkönigin 2012/13 sowie als Deutsche Weinkönigin 2013/14 verfügt, hatten sich die drei Kandidatinnen dem Publikum vorgestellt. Dessen Stimmen machten 25 Prozent der Entscheidung des Abends aus.

Drei Frauen mit viel Weinwissen

Pauline Baumberger ist studierte Kommunikationsdesignerin. Ab Oktober will sie Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studieren. Die gebürtige Rheingauerin Christin Leydecker (25) fand ihre Liebe an der Nahe und lebt in Weinsheim. Julia Spyra (24) aus der traditionsreichen Weinbaugemeinde Niederhausen-Norheim, studiert Sonderschulpädagogik. Ihr Wissen zur Region und zum Nahewein mussten die Kandidatinnen in zwei Spielrunden unter Beweis stellen. Im Anschluss sollten sie ein attraktives Programm in der Naheregion unterbreiten. Außerdem galt es, passende Speisen zu verschiedenen Weinen vorzuschlagen. Die Amtsvorgängerinnen Katharina Staab, Julia Peitz und Silvia Orth setzten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses den neuen Weinmajestäten die Kronen auf. Bei ihrer Verabschiedung im Gespräch mit Nadine Poss dankten die scheidenden Majestäten ihren Familien und Freunden sowie vor allem dem Geschäftsstellenteam von Weinland Nahe unter Leitung von Hannah Leubner. Weinland Nahe e.V.