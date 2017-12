Foto: Guido Seyerle

Am 18. November 2017 präsentierten 29 Aussteller 154 Weine aus verschiedenen Regionen Deutschlands beim großen PiwiTag in der Jahnhalle. Zusätzlich schenkte Piwi International 48 prämierte Weine aus. Anlass der Veranstaltung war das Jubiläum „50 Jahre Regent – die älteste Piwi Rebsorte“. Josef Engelhart, Präsident von Piwi International e.V., eröffnete das Event und moderierte auch die Urkundenübergabe des Internationalen Piwi Weinpreises 2017, der dieses Jahr um den Sonderpreis „50 Jahre Rebsorte Regent – der frankophile Rotwein“ erweitert wurde. Die zahlreichen Regent-Weine unter den Gewinnern des Internationalen Piwi Weinpreis 2017 zeigen, welche stilistische Vielfältigkeit die Rebsorte hervorbringt. Der beste Regent, traditionell ausgebaut, stammt aus Saale Unstrut, der beste Regent mit moderner Stilistik kommt aus dem Remstal.

Der Qualitätswettbewerb zeigt das Potenzial der Piwis

Als sehr erfreulich werteten die Veranstalter von Piwi International die Offenheit vieler junger Winzer gegenüber den neuen, umweltschonenden Rebsorten, die mitunter grandiose Weine hervorbringen, wie der Qualitätswettbewerb einmal mehr zeigte. So hatten Oberbürgermeister Michael Scharmann und die deutsche Weinprinzessin Charlotte Freiberger bei der Übergabe der Urkunden zum Internationalen Piwi Weinpreis 2017 einiges zu tun. Die anwesenden 35 Winzer aus Deutschland, der Schweiz, Polen und Italien konnten ihre Urkunden in Empfang nehmen. Unter den Gewinnern sind auch einige Betriebe aus dem Remstal. Insgesamt 200 Besucher erfreuten sich an den ausgezeichneten Weinen und führten interessierte Gespräche mit den anwesenden Winzern. Selbst das mit dem Sonderpreis „50 Jahre Regent“ ausgezeichnete Weingut Winter aus der Region Saale-Unstrut war angereist und ein Vertreter des Weingut Schloß Rattey als Mecklenburg-Vorpommern als nördlichster Teilnehmer, um seine Weine als Aussteller dem Publikum zu präsentieren. Mit der „Weinkost Weinstadt“ hat das Motto der Remstalgemeinde Weinstadt – Kultur trifft Natur – eine spannende Interpretation erfahren. Die Veranstalter danken dem Weingut Kuhnle für die umfangreiche Vorbereitung und Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung. Piwi International e.V