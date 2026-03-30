Weinmarkt im Wandel

Gestiegene Kosten und veränderter Konsum – die Weinbranche ist im Wandel. Das zeigen Marktdaten – Absatz, Preise, Export und mehr. Doch wie nehmen Weinbaubetriebe selbst die Lage wahr? Welche Erwartungen haben sie? Und welche Handlungsoptionen halten sie für realistisch? Das Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing Rheinland-Pfalz hat ein Stimmungsbild erhoben. Dirk Paulus stellt die Ergebnisse vor und ordnet sie strategisch ein.