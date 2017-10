Weinmeile ausgezeichnet

Bei der Eröffnung der Osthofener Weinmeile konnten die rheinhessische Weinprinzessin Jennifer Henn und Dachmarkenvertreterin Kathrin Saaler vom DLR Bürgermeister Thomas Goller die Urkunde „Rheinhessen Ausgezeichnet“ überreichen. Die „Osthofener Weinmeile“ – das Weinfestival im Herzen der Stadt – wurde schon bei der Premiere 2016 von der Jury in den Kreis der ausgezeichneten Weinfeste in Rheinhessen aufgenommen. Tolle Weine, kulinarische Köstlichkeiten, ein umfangreiches, sehr abwechslungsreiches Programm mit handgemachter Live-Musik, präsentiert im historischen Ambiente des Osthofener Ortskerns, der nachts stimmungsvoll in Szene gesetzt wird, sind das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung, die den Namen Weinfestival zurecht trägt. Bald 14 ausgezeichnete Feste Im August wird das Event der Ingelheimer Jungwinzer BurgbergUnderVibes prämiert und das 14. ausgezeichnete Weinfest unter dem Qualitätssiegel der Dachmarke Rheinhessen sein. Die Weinfeste und ausgezeichneten Vinotheken sind online unter www.rheinhessen-ausgezeichnet. de zu finden. Kathrin Saaler