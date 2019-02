Weinmesse mit Frühlingsflair

Foto: Pfalzwein e.V.

Die Messe Wein am Dom am 13. und 14. April in Speyer stellt in diesem Jahr neben Riesling, Burgunder und Co. Weine in den Vordergrund, die hervorragend zur Frühlingsstimmung passen: Rosé-Weine sowie die Trendsorte Sauvignon blanc. Zehn Weingüter aus dem Burgenland sind zu Gast in der Pfalz und präsentieren ihre Weine und Sekte. Bei der siebten Auflage der größten Pfälzer Weinmesse stehen rund 1 000 Gewächse von fast 170 Weingütern und Winzergenossenschaften zum Verkosten bereit. Es empfiehlt sich, die Karten für die Weinmesse im Vorverkauf zu erwerben; denn das Messeticket gilt auch als Fahrschein für Busse und Bahnen.

Präsentiert werden die Weine an sechs Orten mit besonderem Flair in der historischen Innenstadt von Speyer. Darunter findet sich die um 1700 gebaute Heilig-Geist Kirche, außerdem der Historische Ratssaal, der lichtdurchflutete Innenhof des Historischen Museums, der Kulturhof Flachsgasse sowie die Galerie Kulturraum. Vertreten sind der Verband Deutscher Prädikatsweingüter VDP Pfalz, das Barriqueforum Pfalz, Vinissima, Ecovin, Bioland, die Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften e.V., die Landwirtschaftskammer mit Staatsehrenpreisträgern und anderen prämierten Betrieben, junge Pfälzer Winzertalente und die Gruppe Winechanges.

Es wird ein buntes Programm geboten

Am Abend des ersten Messetags laden junge Pfälzer Winzer zur Genuss-Party „Wine grooves“ ein: Im „Philipp Eins“ schenken die Nachwuchstalente ihre Weine zu fetzigen Discoklängen aus. In Speyer erwartet die Besucher ein attraktives Zusatzprogramm etwa mit Führungen zu besonderen Themen. Besonders herausgestellt wird einer der erfolgreichsten Neuzugänge unter den Pfälzer Rebsorten, der Sauvignon blanc. Ein „Wein-Hopping“ in mehreren Restaurants und Weinangebote der Speyerer Gastronomie rundet das Messewochenende ab. Informationen gibt es unter www.weinamdom.de.

Pfalzwein e.V.