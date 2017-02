Weinpolitik zur Bad Kreuznacher Wintertagung

© Norbert Krupp

Aktuelles aus der Weinbaupolitik erläuterte Nahe Weinbaupräsident Dr. Thomas Höfer. Präsident Dr. Höfer bedankte sich besonders bei den Beratern des DLR für die gute Unterstützung mit vielen entscheidenden Empfehlungen und Handlungstipps im schwierigen Jahr 2016. Dies habe einmal mehr gezeigt, dass es am DLR in Bad Kreuznach keinen weiteren Personalabbau geben dürfe. Nicht zufrieden sein könnten die Fassweinwinzer mit den derzeitigen Preisen und Absatzmöglichkeiten. Bei den Selbstvermarktern sehe es wesentlich besser aus. Perspektiven gebe es sicher auch im Bereich des Weintourismus. Sehr spannend seien die Wintertage verlaufen, resümierte Naheweinkönigin Katharina Staab in ihrem Grußwort. Das Motto der Tagung „Herausforderungen bewältigen und Zukunft gestalten“, gelte gerade für die Region an der Nahe. Sie fand, dass die Marketingthemen der Wintertagung den Nerv getroffenen hätten. Es müsse ein gemeinsames Ziel geben, mehr Wein mit guten Qualitäten und angemessenen Preisen zu verkaufen. Dazu verlange der Verbraucher auch die interessante Story, die hinter Produkt und Produzent stecke. Die talentierte und gut aufgestellte junge Winzergeneration biete dafür eine gute Basis.