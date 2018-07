Weinsendung im Radio

Dem Genussmittel Wein widmet der Radiosender RPR1 samstags zwischen 11 und 12 Uhr die neue Sendung „Hör‘ mal Wein“. Dies teilte Programmdirektor Karsten Kröger mit. Moderiert wird die Sendung von Andreas Kunze. „Über 80 Prozent des deutschen Weins stammt aus unserem Sendegebiet. Solch eine Sendung passt hautnah zu RPR1 und zu unseren Hörerinnen und Hörern, von denen viele Weinliebhaber sind“, sagt Kröger und ist fest davon überzeugt, dass sich guter Geschmack und Genussfreude auch im Radio vermitteln lassen.

Experten im Einsatz

Dafür trifft sich Moderator Kunze vor Ort mit Winzern, Sommeliers und Weinliebhabern. Besucht werden vor allem Experten aus der Weinbranche, die mit pfiffigen Ideen das Besondere am Weingenuss hervorheben – nicht nur Top-Winzer, sondern auch Jungunternehmer und Wein-Start-ups. Zum Konzept von „Hör‘ mal Wein“ gehört, dass der Moderator die Sendung in sozialen Medien wie Facebook begleitet – mit Fotos oder Gewinnspielaktionen, in denen etwa Wein des jeweiligen Winzers verlost wird. „Wir werden in Zukunft noch öfter von Events senden. Zum Beispiel von einem Live-Wein-Tasting auf dem Erbeskopf, als höchstgelegene Weinprobe in Rheinland-Pfalz“, sagt Kröger. Künftig soll es auch die Auszeichnung „Winzer des Monats“ geben. Auf etwas anderes freut sich Moderator und Weinkenner Kunze aber besonders: „Wir werden regelmäßig Ausgaben produzieren, in denen wir mit Hörern zusammen kochen und ich mich als Gourmet einbringen kann. Dann darf jeder mitdiskutieren, welcher Wein am besten zum Essen passt.“ rpr1