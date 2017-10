Foto: LWG Veitshoechheim

Mit dem neuen Sensorikzentrum übergab Helmut Brunner, Bayerischer Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kürzlich eine „Werkstatt für die Sinne“ an Dr. Hermann Kolesch, Präsident der LWG in Veitshöchheim. „Immer schon war die LWG dem guten Geschmack auf der Spur – heute bekommt sie dafür ein weiteres Werkzeug zur Hand – oder besser gesagt: eine ganze Werkstatt“, so der Bayerische Landwirtschaftsminister. Denn Geschmack aber auch Aussehen und Geruch werden als Kaufkriterium immer wichtiger. Davon ist auch Helmut Brunner überzeugt: „Ein Lebensmittel, das nicht schmeckt, wird nicht gekauft“. Das neue Sensorikzentrum verfügt über 24 Einzelprüfplätze und individueller simulierbarer Lichtstimmungen (Tageslicht, rot, grün und blau).Sinne auf der SchulbankIm neuen über 600 000 € teuren Sensorikzentrum der LWG können künftig nicht nur Winzer und Brenner herausfinden, an welchen sensorischen Stellschrauben gedreht werden kann, um ihren Produkten einen einzigartigen und vor allem wiedererkennbaren Geschmack zu verleihen. Die Sensorik, die fachliche Bewertung mithilfe der Sinnesorgane, ist auch ein Prüfungsfach im Rahmen der Fortbildung zum Staatlich geprüften Winzermeister und Weinbautechniker. Zukünftig soll das Spektrum am Sensorikzentrum der LWG um weitere regionaltypische Lebensmittel erweitert werden. LWG Veitshöchheim