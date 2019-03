„Große Herausforderungen für die württembergische Weinwirtschaft sind die gesellschaftlichen Entwicklungen und die schärfer werdende Wettbewerbssituation innerhalb und außerhalb Deutschlands“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, anlässlich der Tagung „Terrain.Genuss.Erlebnis – Weinregion Württemberg positionieren“ Ende Februar in Vaihingen an der Enz.

Weintouristisches Angebot verbessern

In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage nach den zukünftigen Alleinstellungsmerkmalen und somit dem Profil der württembergischen Weinbauregionen. Hierzu seien die erforderlichen Weichen mit den vor- und nachgelagerten Bereichen zu stellen. „Dies gilt insbesondere in der Ausgestaltung und Nutzung eines weintouristischen Angebots im Sinne von unverwechselbarem Genuss und Erlebnis. Die Landesregierung ist in diesem Prozess für die Weinwirtschaft ein starker und verlässlicher Partner“, betonte der Minister. Über die bewährten EU-Programme, der Investitionsförderung und die Förderung der Umstrukturierung hinaus, wurde 2018 mit der Landesbeihilfe „Förderung Handarbeitsweinbau“ ein weiteres Förderinstrument für den Steillagenweinbau geschaffen. Die Steillagen, bieten die Chance für das Anbaugebiet, sich regional und überregional prägnanter zu profilieren. Dazu wird mit Unterstützung des Landes ein Projekt der Europäischen Innovationspartnerschaft „Starker Wein aus steilen Lagen – den Klimawandel als Chance für den Weinbau in Terrassenlagen nutzen“ durchgeführt.

Profilierung stärken

„Das Weinbezeichnungsrecht der EU bietet gute Möglichkeiten und Chancen für das Anbaugebiet Württemberg, die regionalen Weinprofile noch stärker herauszustellen. Dies gilt insbesondere auch für die Weine aus Steillagen“, erklärte Minister Hauk. „Wir müssen den Weinbau stärker mit der Hotellerie und Gastronomie, zum Beispiel mit den Schmeck den-Süden-Gastronomen, vernetzen.“ Ziel müsse ein attraktives und qualitativ anspruchsvolles Weinangebot in der regional ausgerichteten Gastronomie sein, so Hauk.

MLR Baden-Württemberg