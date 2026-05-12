Wie kommt die Maus in den Wein?

Seit dem Jahrhundertsommer 2003 tritt ein Fehlton wieder verstärkt in den Vordergrund: das Mäuseln. Lange Zeit waren mäuselnde Weine kein großes Thema, aber in den letzten 20 Jahren tritt der Fehler vermehrt und auch mit größerer Intensität auf. Dr. Martin Pour Nikfardjam und Alexandra Endres, Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg, sind dem Weinfehler genauer auf den Grund gegangen.