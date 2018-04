Wildschreck jetzt mit vier Programmen

Foto: Naturtech Oberland

Neue Generation auf dem Markt

Der Rehkitz­Retter/Wildschreck KR01 ist nach Herstellerangaben ein innovatives Gerät zur allgemeinen Wildvergrämung made in Germany. Durch die einzigartige 360 ­Grad­Bauweise erreicht der KR01 laut Naturtech Oberland eine gleichmäßige Vergrämungswirkung in einem Umkreis von mindestens 100 Metern. Der zeitliche und personelle Aufwand ist damit laut Naturtech Oberland minimal. Naturtech Oberland erklärt, dass Rehe, Rotwild und Wildschweine durch variable akustische und optische Signale des Wildschrecks wirksam von den Flächen ferngehalten werden. Herzstück des Geräts ist ein Mikrochip, mit dessen Hilfe die Ton­ und Lichtsignale in willkürlichen Zeitabständen und unterschiedlicher Signaldauer abgegeben werden. Durch das Zufallsprinzip ist es laut Hersteller ausgeschlossen, dass sich das Wild an die Signale gewöhnt.

Neue Funktionen

Der Wildschreck wurde nun weiterentwickelt und mit neuen, nützlichen Funktionen ausgestattet. So kann der KR01 nach Herstellerangaben jetzt über vier Programme gezielt an den jeweiligen Zweck angepasst werden: etwa die Kitz­ Rettung, indem die Kitze von hohen Begrünungen oder aus Getreidefeldern ferngehalten werden, oder die klassische Wildvergrämung. Die neue Elektronik ist laut Naturtech Oberland sehr sparsam und erreicht eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten, abhängig von Akku/Batterie und Programmwahl. Zudem warnt das Gerät vor leerem Akku und ist gegen Verpolung geschützt. Naturtech Oberland www.naturtech-oberland.de