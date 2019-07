Winzer beklagen Blätterdiebstahl

Mit ungewöhnlichen Diebstählen in ihren Weinbergen haben es derzeit die Winzer an der Ahr zu tun. Wie der Weinbauverband Ahr mitteilte, ist zunehmend festzustellen, dass illegal Weinblätter von den Rebstöcken entfernt werden. Täter wurden wiederholt auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie säckeweise gepflückte Rebblätter abtransportieren. Die dabei sichergestellten großen Mengen ließen erahnen, dass mit dem Diebesgut vor allem Teile der Gastronomie, besonders der orientalischen Küche und des Lebensmittelhandels, beliefert werden sollten.

Immer mehr Blätter werden gestohlen

„Das Ausmaß der Diebstähle hat in diesem Jahr noch einmal deutlich zugenommen. Man kann hier schon von einem professionell organisierten Vorgehen sprechen“, beklagte Verbandspräsident Hubert Pauly. Aus dem Kollegenkreis seien bereits mehr als 250 geplünderte Rebstöcke gemeldet worden. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Die beobachteten Autokennzeichen der Diebesbanden ließen auf deren Herkunft aus dem Raum Köln-Bonn sowie dem Ruhrgebiet schließen. „Unser Weinbaugebiet ist für diese Ballungsgebiete im Vergleich zu den anderen Weinanbauregionen am schnellsten zu erreichen“, erklärte Pauly. Er wies darauf hin, dass ein Entfernen der Weinblätter ohne vorherige Absprache mit dem betroffenen Winzer auch aus juristischer Sicht verboten sei und polizeilich geahndet werde.

Verband bittet um Absprache mit Winzern

Den an Weinblättern Interessierten empfiehlt der Weinbauverband, sich grundsätzlich vorher mit den örtlichen Winzern in Verbindung zu setzen und mit diesen eine Blattentnahme, möglichst unter fachlicher Begleitung abzustimmen oder sich mit dem Berufsstand in Verbindung zu setzen. Pauly wies darauf hin, dass es zu einer Störung bei der Traubenentwicklung und -reife komme, wenn der Rebstock nahezu komplett geplündert werde. Es komme zu einer beträchtlichen wirtschaftlichen Schädigung des Ernteguts in Form einer erheblichen Qualitätsminderung bis hin zum Totalausfall im laufenden wie auch im folgenden Jahr. age