Winzer und Technologen

Foto: LWG Veitshöchheim Erleichtert und mit strahlenden Gesichtern nahmen 31 Winzer und sechs Weintechnologen ihre Zeugnisse und Urkunden bei der Freisprechungsfeier der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) entgegen. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt, Max-Martin Deinhard, Präsidenten der LWG, Dr. Hermann Kolesch, sowie Ausbildungsbeauftragter im fränkischen Weinbauverband, Martin Reinhard, gratulierten. Nach einer meist zwei- oder dreijährigen Ausbildungszeit in fränkischen Weingütern beziehungsweise viereinhalbjährigen Praxiszeit bewiesen die jungen Leute ihre Fachkompetenz in der schriftlichen und praktischen Abschlussprüfung als Winzer oder Weintechnologe.

Nebenbei zum Winzer

Kolesch stellte besonders die Leistungen der „Nebenerwerbs-Winzer“ heraus, die sich der Abschlussprüfung stellten und neben dem Lehrgangsbesuch und der Bewirtschaftung der eigenen Weinberge auch noch das Familienleben, die eigene berufliche Tätigkeit sowie die Prüfungsvorbereitung unter einen Hut bringen mussten.



Ab in die weite Welt

In vielen Fällen folgt nun der bundesweite oder sogar internationale Einstieg ins Berufsleben. Einige Jungwinzer und Weintechnologen machen ein Praktikum am Bodensee, in Südtirol oder Chile. Kolesch appellierte an die Eltern, solche persönlichkeitsprägenden und den internationalen Weitblick schulenden Erfahrungen zu unterstützen. lwg