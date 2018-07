Wirtschaftlicher Anreiz oder Trend?

Foto: DWI

Weintourismus ist in aller Munde. Viele Betriebe der Weinwirtschaft sehen mittlerweile das Potenzial, welches Weintourismus für die Vermarktung bieten kann. Doch im Bereich der Vermarktungsstruktur im Weintourismus sind noch viele Fragen offen und die Forschung steht hier erst am Anfang. Jens Rüdiger beschäftigt sich an der Hochschule Geisenheim University mit diesem Forschungsbereich und stellt einige Ergebnisse seiner Arbeit vor. Mehr dazu im dwm Nr. 15 vom 28. Juli 2018 ab Seite 36.