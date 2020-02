Wirtschaftlichkeit bei Winterfachtagung im Fokus

Bei der Rheingauer Weinbauwoche überreichte Weinbaupräsident Peter Seyffardt einen Spendenscheck in Höhe von 1 500 € an das Aktionsbündnis „Rheingauer Wald“. Die Spende stammt von der Erntedankfeier der Rheingauer Winzer und soll die Wiederaufforstung nach den Sturmschäden im Jahr 2017 unterstützen. Am 14. Januar lud der Rheingauer Weinbauverband dann zur Winterfachtagung ins Bürgerhaus Oestrich ein, um die Weinwirtschaft unter betriebswirtschaftlichen Blickwinkeln zu beleuchten.



Weinwirtschaft im Fokus

Dafür konnten Dozenten der Hochschule Geisenheim University mit spannenden Beiträgen gewonnen werden. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der Weinbaubetriebe der letzten zehn Jahre untersuchten Larissa Strub, M.Sc., Prof. Dr. Andreas Kurth und Prof. Dr. Simone Loose. Die Auswertungen wurden von Larissa Strub zunächst gra-fisch vorgestellt. Anschließend beleuchtete sie die Frage: „Zählt die Betriebsgröße bei der Entwicklung des wirtschaftlichen Erfolges?“. Fabian Mengel, M.Sc., und Prof. Dr. Andreas Kurth gingen dem Thema Preismanagement und Kostenrechnung in Weingütern nach und zeigten den Handlungsbedarf von Weingütern an Beispielen auf. Den Auswirkungen des Klimawandels aus Sicht deutscher Weingüter nahm sich Prof. Dr. Simone Loose an. Im Anschluss stellte sie die aktuellen Trends von Rebsorten aus Sicht der Verbrauchernachfrage vor.

Nachhaltigkeit Thema der Winterfachtagung

Am Nachmittag der Winterfachtagung stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Staatsministerin Priska Hinz stellte die Sicht der Landes­regierung dar. Daneben gab Weinbaupräsident Peter Seyffardt einen Ausblick auf die regionale Weinbaupolitik. Im Anschluss erläuterte Prof. Dr. Gergely Szolnoki gemeinsam mit Katharina Hauck die Akzeptanz von Siegeln bei Konsumenten. Die Ergebnisse aus 13 Jahren Systemvergleich stellte Dr. Johanna Döring vor und ging dabei vor allem der Frage nach integriertem, biologischen und biodynamischen Weinanbau nach. Aus der Praxis berichtete Prof. Dr. Randolf Kauer über das Projekt Vitifit. Die Gesund­erhaltung der Rebe im ökologischen Weinbau steht hierbei im Fokus. Es ist vorgesehen, in den nächsten fünf Jahren auf verschiedenen Ebenen an einer verbesserten Planungssicherheit für die Bioweingüter zu arbeiten. Alle Präsentationen sind auch zum Nachlesen unter rheingau.com/winterfachtagung/ zu finden. Rheingauer Weinwerbung