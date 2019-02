Wissing war erstmals auf der Wintertagung

Foto: Norbert Krupp

Erstmals besuchte der rheinland-pfälzische Weinbauminister Dr. Volker Wissing (FDP)die gemeinsame Tagung des Kreisbauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan sowie des Weinbauverbandes Nahe. „Die Bauernfamilien, müssen nach meiner Überzeugung in den nächsten Jahren stärker von der positiven Wirtschaftsentwicklung profitieren.“ Neben der Beachtung der vielen Verbraucherfragen dürfe dies nicht aus dem Fokus der Landwirtschaftspolitik geraten. Vom Strukturwandel in der Landwirtschaft sei Rheinland-Pfalz mit seinen sehr kleinen Betrieben stark betroffen. „Wir wollen den Betrieben im Land helfen, indem wir die Investitionsförderung fortsetzen. Gleichzeitig werden wir auf dem Gebiet der Digitalisierung neue Schwerpunkte setzen. Wir wollen ideale Rahmenbedingungen schaffen, um dazu beizutragen, die strukturellen Veränderungen meistern zu können“, kündigte Wissing an. Der Megatrend „Ökologisierung“, der gerade über die deutsche Wirtschaft hinwegrolle, berge viele Probleme. Die Kunden gäben die Produktionsbedingungen über die Politik vor, aber verfügten nicht über genug Kenntnisse zur Situation in den Betrieben. „Deshalb werden teilweise Vorgaben gemacht, die an der Realität vorbeigehen, so Wissing. Die Landwirtschaft werde auch in Zukunft nicht auf moderne Pflanzenschutzmittel verzichten können, um auf die Herausforderungen des Klimawandels wie neue Krankheiten und Schädlinge reagieren zu können. Man müsse den Verbrauchern erklären: „Unsere Landwirtschaft ist heute in der Lage, aufgrund moderner Technologien und Pflanzenschutzmittel gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Wir können die Interessen von Natur und Umweltschutz stärker berücksichtigen, auch weil wir über moderne Pflanzenschutzmittel verfügen.“