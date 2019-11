WiWein präsentiert hohes Qualitätsniveau

„Die hessischen Winzer haben erneut die hervorragende Qualität ihrer Produkte unter Beweis gestellt“, erklärte Ministerin Priska Hinz bei der Ehrung der Landessieger und Staatsehrenpreisträger der 67. Landeswein- und -Sektprämierung am 26. Oktober 2019 im Rhein-Main CongressCenter Wiesbaden. Während eines Festaktes zeichnete sie die Landessieger der besten Weine und Sekte sowie die Staatsehrenpreisträger aus. „In diesem Jahr konnten insgesamt 1 425 Medaillen verliehen werden. Auf diesen Qualitätsstandard dürfen wir in Hessen wirklich stolz sein“, so Hinz. „Die WiWein hier im Rhein-Main CongressCenter ermöglicht es den Besuchern, zahlreiche prämierte Weine und Sekte zu verkosten und ihre Favoriten auch gleich zu bestellen“, sagte Hinz. Eine Preismünze auf der Flasche zeige den Verbrauchern, dass sie einen qualitativ hochwertigen Wein oder Sekt in den Händen halten und diene so als wertvolle Orientie-rungshilfe beim Kauf. Gleichzeitig biete die WiWein den Winzern die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen und ihre Weine einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Trockenheit stellte Winzer vor Herausforderungen

Im Rückblick auf das Jahr 2019 machte die Ministerin mit Hinweis auf die erneute extreme Trockenheit deutlich: „Der Klimawandel stellt auch den Weinbau vor große Herausforderungen.“ Das Thema Bewässerung dürfte zukünftig zentrale Bedeutung erlangen. Steigende Temperaturen werden laut den Klimaexperten zu häufigen Extremwetterereignissen führen. Die Landwirtschaft und der Weinbau werden sich darauf einstellen und umwelt- sowie klimaschonende Anbauverfahren entwickeln müssen. Umso mehr freue sich Hinz, dass mittlerweile mit rund 389 ha mehr als 10 % der

Gesamtrebfläche in Hessen ökologisch bewirtschaftet werden. muklv hessen