WiWein in Wiesbaden

Foto: Thomas Ott

Am 20. Oktober wird die WiWein im Wiesbadner RheinMain CongressCentrum stattfinden. WiWein ist der neue Name der Präsentation der Landeswein- und sektprämierten Erzeugnisse, die zuvor unter Weingenuss im Kloster bekannt war und nun von Eltville in die Landeshauptstadt gezogen ist. Die Besucher der Messe haben die Möglichkeit, das gesamte Spektrum hochwertiger, hessischer Weine und Sekte sowie die erzeugenden Winzer in ungezwungener Atmosphäre kennenzulernen. Sonderpräsentationen um das Thema Wein und Region runden das Programm ab.