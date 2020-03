Wo sind die Meister von 1970?

Mitglieder aller Berufsgruppen der Grünen Berufe, die 1970 erfolgreich ihre Meisterprüfung absolviert haben, werden in einer Feierstunde am 20. Mai 2020, von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Goldenen Meisterbriefe überreicht. Die LWK bittet daher alle Meister der Grünen Berufe des Jahres 1970, bei der Bad Kreuznacher Kammerzentrale zu melden. Bitte leiten Sie den Aufruf auch an damalige Kollegen weiter. In Bad Kreuznach werden Namen und Adressen der Goldenen Meister zur Ergänzung der vorhandenen Daten aufgenommen und für die Einladung zur Goldenen Meisterfeier sowie für die Ausstellung eines Goldenen Meisterbriefes verwendet.

Wer kann alte Fotos zur Verfügung stellen?

Für die Gestaltung der Meisterfeier sucht die Landwirtschaftskammer außerdem noch Fotos aus der Zeit um 1970: ob Klassenfotos, Bilder von der Übergabe der Meisterbriefe oder von späteren Treffen des Kurses, Fotos von damaligen Arbeiten im Wein- oder Gartenbau sowie in der Land- und Hauswirtschaft. Die Fotos können digital oder in Papierform an die Kammer geschickt werden. Die Originale erhalten die Goldenen Meister am Tag der Feier wieder zurück. Meldungen und Fotos bitte an die LWK RLP, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Iris Karst, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, 0671/793-1178, iris.karst@lwk-rlp.de. lwk