Wohlfahrt feierte die 60

Peter Wohlfarth, Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes, feierte am 3. Dezember seinen 60. Geburtstag. Wohlfarth stammt aus Tauberfranken und arbeitete nach Winzerlehre und Studium in Geisenheim fast 25 Jahre beim Staatlichen Weinbauinstitut (WBI) in Freiburg. Davon leitete er zehn Jahre lang das Staatsweingut Blankenhornsberg. 2006 wechselte er in die berufsständische Interessensvertretung und übernahm die Geschäftsführung des Badischen Weinbauverbandes. Vizepräsident Franz Benz würdigte die beruflichen Leistungen, das große Engagement und die menschlichen Qualitäten des Jubilars. red