Foto: Melanie Brandt

Die Hochschule Geisenheim University (HGU) erforscht zusammen mit der Justus Liebig Universität Gießen sowie weiteren Partnern in Frankreich und Australien die Auswirkungen des Klimawandels auf die Rebe. Melanie Brandt, Doktorandin am Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau, stellt mit Prof. Manfred Stoll das Projekt zur Untersuchung der Beerenreife bei erhöhten Temperaturen vor. Mehr dazu in der dwm Ausgabe 4 vom 25. Februar 2017.