Foto: LWG Veitshöchheim

Zum Start des aktuellen Ausbildungsjahres 2018/19 konnte die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) wieder alle offenen Ausbildungsstellen besetzen und investiert mit dem Nachwuchs auch in die Zukunft. Elf Auszubildende gehen nun ihre ersten beruflichen Schritte in verschiedenen Fachrichtungen an der LWG. Der Weinbau bekommt mit insgesamt vier Winzern und drei Weintechnologen Verstärkung. lwg