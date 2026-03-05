Eine Erfolgsgeschichte

Die schnelle und vor allem zuverlässig objektive Bestimmung der Traubenqualität ist nach wie vor ein entscheidender Faktor, um bei der Anlieferung unzähliger Traubenpartien während der Leseperiode eine valide Aussage über den Gesundheitszustand des Traubenmaterials zu erhalten. Dr. Martin Pour Nikfardjam hat dafür gemeinsam mit seinem Team von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg einen eigenen Index entwickelt.