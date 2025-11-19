Als Ergänzung für Sekt und Rotwein

Nachdem Membranpressen ab Mitte des 20. Jahrhunderts die zuvor weit verbreiteten Korbpressen ablösten, sind vertikale Traubenpressen seit einigen Jahren wieder vermehrt im Einsatz, vor allem als Zweitpresse für die Bereitung von Sektgrundweinen und Rotweinen. Bei Letzterem steht vor allem das schonende Tanninmanagement im Fokus, wie Bernd Weik hier zeigt. Zudem blickt er genauer auf den internationalen Pressenmarkt.