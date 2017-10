Foto: Ansgar Schmitz

Fünf junge Frauen bewerben sich um das Amt der Moselweinkönigin 2017/18. Die Kandidatinnen kommen aus dem Ruwertal, von der Mittel- und der Terrassenmosel: Kathrin Hegner aus Waldrach, Alina Scholtes aus Trittenheim, Marie Jakoby aus MaringNoviand, Hanna Gietzen aus Alf und Sarah Helm aus Moselkern möchten die Nachfolge von Lisa Schmitt aus Leiwen antreten. Am Freitag, 8. September, wird sich nach der Fachbefragung beim Wahlabend in der Trierer Europahalle entscheiden, wer die Krone von Lisa Schmitt übernehmen wird. Eintrittskarten zur Wahl der Mosel-Weinkönigin in der Europahalle gibt es beim Moselwein e.V., Bianca Bechtold, Gartenfeldstraße 12a, 54295 Trier, E-Mail: bb@weinland-mosel.de, Fax 0651/71028 17. Weitere Infos: www.weinland-mosel.de. Moselwein