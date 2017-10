Neue Königin gewählt

Eine 30-köpfige Jury hat die 22-jährige Carolin Klöckner aus Vaihingen/Enz zur Württemberger Weinkönigin und damit zur Nachfolgerin von Andrea Ritz gewählt. Carolin Klöckner studiert Allgemeine Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim, wo sie sich unter anderem mit der Grünveredlung von Reben beschäftigt. Geboren in Offenbach am Main lebte sie sechs Jahre lang in den USA, bevor ihre Familie nach Vaihingen an der Enz kam. Seit knapp einem Jahr ist sie als Vaihinger Weinprinzessin im Einsatz. Nun darf die „Halbschwäbin“, wie sie sich selbst bezeichnet, ganz Württemberg vertreten. Vor 425 Besuchern der Wahl-Gala betonte sie, dass ihr besonders gefalle, wie die „Wengerter“ auf einzigartige Art und Weise Tradition mit Innovation kombinieren. Zur Weinprinzessin gekrönt wurde die 25-jährige Anja Off. Sie hat Public Management studiert und arbeitet im Landratsamt Esslingen. Die Fellbacherin bewirtschaftet ihre eigenen Weinberge, leitet Weinproben und unterstützt im Weinverkauf der Weinmanufaktur Untertürkheim. Auch Laura Irouschek wurde zur Weinprinzessin gekrönt. Die 26-Jährige war bereits Hohenloher Weinkönigin. Aktuell studiert die Weißbacherin, stolze Besitzerin eines kleinen Grauburgunder-Weinbergs, Wirtschaftsingenieurwesen in Stralsund. Ihren Masterabschluss wird sie voraussichtlich Ende 2018 in der Tasche haben. Württembergs Weinpräsident Hermann Hohl freut sich, dass wieder ein fachkundiges und charmantes Trio zu Repräsentantinnen des Württemberger Weins gewählt wurde. Weinbauverband Württemberg