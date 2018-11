Immer mehr Ökowein

In Hessen wird immer mehr Wein nach ökologischen Kriterien erzeugt. Wie das Wiesbadener Landwirtschaftsministerium mitteilte, hat sich die betreffende Rebfläche in den vergangenen vier Jahren auf mittlerweile 388 ha verdoppelt; 2017 waren es erst 253 ha. Ressortchefin Priska Hinz zeigte sich erfreut und wertete diese Entwicklung als Bestätigung ihrer Politik. Die Landesregierung habe mit dem Ökoaktionsplan und mehr Anreizen für Ökobauern die passenden Rahmenbedingungen gesetzt. Hessen wolle auch im Weinbau zum „Ökomodellland für Deutschland“ werden, so die Grünen-Politikerin. Mit mehr als zehn Prozent ökologisch bewirtschafteter Rebfläche liege das Land nun auch im Weinbau über dem Bundesdurchschnitt. Auch für 2019 werde mit einem weiteren Zuwachs gerechnet. Laut der Ministerin reagieren die Weingüter auf die gestiegene Nachfrage nach mehr Bio. Immer mehr Verbraucher wollten einen regionalen Biowein genießen. Hessen habe in den vergangenen vier Jahren den Ökolandbau gezielt mit mehr Fördermitteln und intensiver Beratung unterstützt, da diese Wirtschaftsweise den „schonendsten Umgang mit der Umwelt“ gewährleiste. age