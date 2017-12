Neue Ringberaterin

Foto: WQM e.V.

Laura Seufert ist die neue Beraterin beim Beratungsring Weinbau Qualitätsmanagement e.V. (WQM). Im August 2017 hat sie ihren Dienst bei WQM angetreten, welcher am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Oppenheim ansässig ist. Die 26-jährige Fränkin ist ausgebildete Weinbautechnikerin und hat in Geisenheim Weinbau- und Oenologie studiert. Laura Seufert hat bei diversen Weingütern in Deutschland gearbeitet, bevor sie die Stelle bei WQM e.V. antrat. WQM berät bei der Produktion marktgerechter Trauben- und Fassweinqualitäten und garantiert den Abnehmern ein hohes Maß an Kontinuität und Liefersicherheit. Die Projektteilnehmer der Ringerberatung sind Unternehmen, die mit der Zusammenarbeit von WQM in das betriebliche Qualitätsmanagement investieren. Ziele sind die Steigerung der Traubenqualität, die Produktion von marktkonformen Mengen und die Sicherung der Auszahlungspreise. WQM