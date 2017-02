Auf der Spur von muffigen Fehltönen im Wein

Foto: DWI

In Jahren mit hohem Fäulnisbefall treten immer wieder Probleme hinsichtlich der Reintönigkeit auf. Atypische Aromen, die an feuchte Erde oder auch Champignons erinnern, sind dabei charakteristisch. Woher kommen diese Fehltöne? Ludwig Pasch, HS Geisenheim University, gibt einen Überblick zu den Ursachen und Eigenschaften von dumpfen und muffigen Fehlaromen. Mehr dazu in der dwm Ausgabe 4 vom 25. Februar 2017.